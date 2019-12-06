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Кихира идеально исполнила короткую программу на тренировке перед финалом «Гран-при»

12:39
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Японская фигуристка Рика Кихира без ошибок откатала короткую программу на тренировке в Турине перед финалом «Гран-при», в том числе чисто исполнив тройной аксель и каскад «тройной флип-тройной тулуп».

Короткую программу на турнире женщины представят в пятницу, 6 декабря, в 21.50 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции

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