Кихира идеально исполнила короткую программу на тренировке перед финалом «Гран-при»

Японская фигуристка Рика Кихира без ошибок откатала короткую программу на тренировке в Турине перед финалом «Гран-при», в том числе чисто исполнив тройной аксель и каскад «тройной флип-тройной тулуп».

Короткую программу на турнире женщины представят в пятницу, 6 декабря, в 21.50 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции