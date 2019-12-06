Кихира идеально исполнила короткую программу на тренировке перед финалом «Гран-при»
12:39
Японская фигуристка Рика Кихира без ошибок откатала короткую программу на тренировке в Турине перед финалом «Гран-при», в том числе чисто исполнив тройной аксель и каскад «тройной флип-тройной тулуп».
Короткую программу на турнире женщины представят в пятницу, 6 декабря, в 21.50 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)
Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...