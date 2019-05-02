Канадская фигуристка Кэйтлин Осмонд, которая объявила о завершении спортивной карьеры, прокомментировала свое решение. Она рассказала, что соревнования были полезной частью ее жизни.

– Соревнования были полезной частью моей жизни, – приводит официальный сайт федерации фигурного катания Канады слова Осмонд. – Было невероятно здорово ставить и достигать цели, превосходящие самые смелые мечты. Нет слов, чтобы описать эмоции, которые приносили соревнования. Я хотела бы поблагодарить тренеров, семью, друзей и Федерацию фигурного катания Канады за всю поддержку, которую они оказывали мне на протяжении многих лет. Ужасно покидать соревнования, но рада увидеть, что еще предложит жизнь.

Осмонд – чемпионка мира 2018. Она выиграла золото в командном турнире и бронзу в личных соревнованиях на олимпийских играх в Пхенчхане. Также канадская фигуристка является серебряным призером Олимпиады в Сочи в командном турнире.

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