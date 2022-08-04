Кержаков заявил, что участие Плющенко в Медийной лиге пойдет на пользу футболу

Трехкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал участие бывшего российского фигуриста Евгения Плющенко в товарищеском футбольном матче за команду «БроукБойз».

«Участие Плющенко в медиафутболе, наверное, популяризирует вид спорта. Я не знаю, что такое медиафутбол. Но здорово, что Женя дебютировал, он любит футбол. На уровне игры блогеров и артистов, думаю, что у него получится. Футболу такое точно на руку, если там участвуют блогеры, то там будут какие-то просмотры», — цитирует Кержакова ТАСС.