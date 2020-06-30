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«Каждый должен решить судьбу нашей страны». Загитова о голосовании по поправкам в Конституцию

30 июня 2020, 09:46
Алина Загитова. Фото AFP
Алина Загитова. Фото AFP
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Российская фигуристка Алина Загитова высказалась о голосовании по поправкам в Конституцию России.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России — мой первый опыт голосования. Это очень ответственный шаг, ведь каждый голос имеет значение. Всё, что я сейчас имею: олимпийское золото, любовь и признание болельщиков, получено благодаря моей семье, моей команде и тренерам. Кроме того, я знаю, что на пути к таким достижениям я была не одна! Ведь моя страна, моя любимая Удмуртия и Ижевск дали мне те возможности, которые у меня есть! Также отдельные слова благодарности хотелось бы выразить Президенту, Владимиру Владимировичу Путину, за поддержку и перспективу! Я считаю, что каждый должен сделать свой выбор на голосовании и решить судьбу нашей с вами родной страны!

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

«Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России — мой первый опыт голосования. Это очень ответственный шаг, ведь каждый голос имеет значение, — написала Загитова в Instagram. — Все, что я сейчас имею: олимпийское золото, любовь и признание болельщиков, получено благодаря моей семье, моей команде и тренерам.

Кроме того, я знаю, что на пути к таким достижениям я была не одна! Ведь моя страна, моя любимая Удмуртия и Ижевск дали мне те возможности, которые у меня есть! Также отдельные слова благодарности хотелось бы выразить Президенту, Владимиру Владимировичу Путину, за поддержку и перспективу! Я считаю, что каждый должен сделать свой выбор на голосовании и решить судьбу нашей с вами родной страны!"

18-летняя Алина Загитова — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады, чемпионка мира, чемпионка Европы и серебряный призер ЧЕ.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CCDJqFXJDvx/

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