Чемпион Казахстана Шайдоров: «Мне обидно за спортсменов, которые не выступают на мировом уровне»

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров в интервью с «СЭ» ответил на вопрос об отстранении россиян от международных стартов. Он добавил, что ему обидно за спортсменов, которые не могут выступать на международной арене.

— Не могу не спросить про российских фигуристов. Как вы считаете, правильно ли было отстранять их?

— Все-таки не мне решать, правильно это или нет. Я за этим не особо слежу, честно скажу. Но считаю, что все те структуры, которые занимаются организацией спортивных соревнований, не могут делать что-то не так. Конечно же, мне обидно за тех фигуристов, которые сейчас не выступают на мировом уровне. Я не могу сказать, что это хорошо или плохо. Я не обладаю теми ресурсами, которыми располагают спортивные организации. Они знают больше, чем я. И делают так, как считают нужным.

— Стоит ли спортсменам выступать под нейтральным флагом?

— Если у них будет такая возможность — то они ею воспользуются, конечно же.