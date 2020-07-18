«Катя выросла на наших с Татьяной Волосожар глазах». Траньков высказался о смерти Александровской

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков не подтвердил версию того, что гибель фигуристки Екатерины Александровской могла быть связана с ее депрессией из-за сложностей в спортивной карьере.

— Нет, я не могу гадать, потому что я не могу сказать, что мы последние годы как-то близко общались. Да и раньше, -сказал Траньков в интервью 5-tv.ru. — Просто когда-то мы катались на одном льду, мы были знакомы, но у нас и довольно большая разница в возрасте, поэтому я не могу так утверждать что-либо, потому что я не знаю.

Это всегда ужасная новость, когда такие молодые спортсмены уходят. В фигурном катании у всех семейное отношение друг к другу, поэтому это большая потеря и горе. Слишком часто стали такие новости приходить, чуть ли не раз в год. Хочу выразить слова поддержки ее маме, хотя очень сложно что-то говорить. Мы катались когда-то на одном катке, Катя выросла на наших с Татьяной Волосожар глазах. Меня шокировала эта новость, пока даже не укладывается в голове.

О смерти 20-летней российской фигуристки Екатерины Александровской стало известно сегодня, 18 июля.