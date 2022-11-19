Гербольдт: «Я больше по фигурному катанию, но и против футбола ничего не имею»

Бронзовый призер чемпионата России в одиночном катании Катарина Гербольдт высказалась о предстоящем выступлении российских фигуристов на шоу в Катаре во время чемпионата мира по футболу.

— Поднимет ли такая акция интерес к турниру среди российских болельщиков?

— Мне сложно судить. Сейчас у фигурного катания очень много фанатов, оно бьет все рейтинги в эфирах. Поэтому думаю, что да.

— Номер какого фигуриста больше всего хотелось бы увидеть на ЧМ?

— Мне бы, конечно, хотелось видеть своих учеников, но это было бы не совсем правильно. А так хотелось бы видеть действующих топовых спортсменов, так как их участие привлечет больше фанатов, больше просмотров и рейтингов.

— Будете смотреть чемпионат мира?

— Я больше по фигурному катанию, но и против футбола ничего не имею.

— Сейчас у Александры Трусовой не очень удачно начался сезон. Стоит ли ей там выступить, чтобы отвлечься?

— Саша — взрослая спортсменка. Она сама знает, что для нее лучше. Что касается того, что сезон начался сложно — у нее до этого был трудный олимпийский сезон, плюс смена тренера, она взрослеет. Думаю, что Саша придет в себя, нужно дать ей время, — сказала Гербольдт «Спорт День за Днем».

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.