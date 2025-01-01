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Гербольдт: «Любая страна в мире позавидует иметь таких топовых спортсменов, как в России»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призер чемпионата России Катарина Гербольдт рассказала, почему в России лучшие спортсмены.

«У нас сейчас очень много классных спортсменов. На мой взгляд, в данной ситуации, в которой находится наша страна — все лучшие! Я бы ни стала кого-то выделять. Я считаю, каждый спортсмен — герой! Люди находят в себе силы, мотивацию, возможность продолжать кататься. Для меня, как для спортсмена, немного поводов для мотивации, совершенствования. Сейчас есть надежда, что когда-то, чего-то.

Я горжусь всеми, кто продолжает кататься, веря, что что-то поменяется. Мне кажется, о такой конкуренции, о таком количестве топовых спортсменов в России позавидует любая страна в мире», — приводит слова Гербольдт Legalbet.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке к международным турнирам и квалификации Олимпийских игр-2026 в нейтральном статусе.

Источник: Legalbet
Катарина Гербольдт
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