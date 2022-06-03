Гербольдт: «То, что Трусова попробует себя в легкой атлетике, не означает, что она бросит фигурное катание»

Российский тренер по фигурному катанию Катарина Гербольдт поделилась мнением о решении российской фигуристки Александры Трусовой участвовать в соревнованиях по легкой атлетике.

Ранее сообщалось, что 17-летняя спортсменка выступит в рамках Недели легкой атлетики, которая пройдет с 7 по 13 июня в Лужниках.

«Думаю, что это попытка что-то поменять, переключить себя, — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru». — И это не первый случай, когда кто-то участвует в профессиональных соревнованиях в другом виде спорта — например, Евгений Плющенко выступал на теннисных турнирах по теннису. У каждого свое хобби — может быть, это можно расценивать именно так. Ничего в этом необычного нет, и то, что Трусова попробует себя в легкой атлетике, не означает, что она бросит фигурное катание».

По мнению тренера, говорить всерьез о перспективах фигуристки на соревнованиях не имеет смысла, потому что она никогда ранее не занималась легкой атлетикой профессионально.

«Представить, на что Трусова способна в прыжках в длину, сложно. Но надеюсь, что Александра будет близка к пьедесталу. Призовое место она вряд ли займет — все-таки этому учатся много лет. Бывают, конечно, исключения, но не думаю, что это тот случай», — сказала она.

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании.