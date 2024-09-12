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Сегодня, 18:40

Гербольдт — о контрольных прокатах: «Не стоит ждать звенящей формы от спортсменов. Они только входят в сезон»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Участница чемпионатов мира и Европы Катарина Гербольдт в интервью «СЭ» поделилась ожиданиями от контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Контрольные прокаты — это прежде всего возможность посмотреть на программы, с которыми фигуристы планируют выступать по ходу следующего сезона. Не стоит ждать пока идеальных выступлений, звенящей формы. Спортсмены постепенно только входят в новый сезон.

Для них важно просто показать себя на публике, оценить наработанное за лето, получить отзывы. Если есть какие-то сомнения, то перед полноценным стартом сезона еще будет возможность поправить отдельные аспекты или даже поставить новую программу. Так что это скорее такая контрольная тренировка, срез», — сказала Гербольдт.

Открытые прокаты сборной России пройдут в дворце спорта «Юбилейный» 14–15 сентября.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Катарина Гербольдт
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