Катарина Гербольдт отреагировала на слова Мозалева о популярности фигурного катания и футбола

Российская фигуристка Катарина Гербольдт поделился мнением по поводу слов фигуриста Андрея Мозалева, который считает, что российское фигурное катание интереснее, чем российский футбол.

«Российское фигурное катание занимает более высокий уровень в мире, чем российский футбол. Но футбол собирает большие стадионы, этого не отнять. Мужской аудитории очень нравится этот вид спорта. Футбол смотрели, смотрят и будут смотреть», -сказала Гербольдт «РБ Спорту».

Спортсменка также рассказала, что периодически ходит на футбол и с интересом наблюдает за игрой.