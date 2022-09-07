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Фигурное катание

7 сентября, 12:13

Катарина Гербольдт отреагировала на слова Мозалева о популярности фигурного катания и футбола

Виктория Кравченко
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Российская фигуристка Катарина Гербольдт поделился мнением по поводу слов фигуриста Андрея Мозалева, который считает, что российское фигурное катание интереснее, чем российский футбол.

«Российское фигурное катание занимает более высокий уровень в мире, чем российский футбол. Но футбол собирает большие стадионы, этого не отнять. Мужской аудитории очень нравится этот вид спорта. Футбол смотрели, смотрят и будут смотреть», -сказала Гербольдт «РБ Спорту».

Спортсменка также рассказала, что периодически ходит на футбол и с интересом наблюдает за игрой.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/katarina-gerbol-dt-o-slovah-mozaleva-futbol-smotreli-smotryat-i-budut-smotret/
Фигурное катание
Футбол
Андрей Мозалев
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