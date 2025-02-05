Кассационный суд вернул иск экс-врача российских фигуристов Шветского в Никулинский суд

Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский сообщил, что судебная коллегия по гражданским делам второго кассационного суда РФ отправила на повторное рассмотрение в Никулинский суд Москвы его иск к немецкому журналисту Хайо Зеппельту о защите чести, достоинства и деловой репутации.

«Кассационный суд удовлетворил апелляцию Зеппельта и вернул иск на повторное разбирательство. Причиной стали процессуальные нарушения в соблюдении сроков и недостаточное оповещение Зеппельта о подаче иска на территории Германии. Со своей стороны заявляю, что использовал все доступные мне по закону механизмы защиты своего имени, поскольку понес серьезные репутационные и финансовые потери из-за непроверенной и неверно интерпретированной информации, распространенной этим журналистом. Напомню, что в суде я представлял свои интересы самостоятельно», — цитирует ТАСС Шветского.

Основанием для иска к Зеппельту и вещательному сообществу ARD стал видеоматериал, в котором, по мнению Шветского, журналист опорочил его репутацию.