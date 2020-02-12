Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков отметил, что попытка Ксении Столбовой основать пару с Андреем Новоселовым была авантюрой.

— Эта новость не является для меня гремящей, потому что когда распалась пара Столбова/Климов, для меня на этом и закончилась карьера Столбовой и больше она не начиналась, — цитируют «РИА «Новости» Транькова. — То, что было с Андреем Новоселовым, скорее авантюра, которая для меня не является чем-то серьезным. Мне сложно комментировать и просто хочется пожелать Ксении реализоваться в том, чем она будет заниматься.

А все ли она сказала на льду? Ксения — суперталантливая спортсменка, но за счет одного таланта очень сложно чего-либо добиться. Могли ли они сделать больше с Федором? Конечно, могли. Но в силу многих причин не все получилось.

Фигуристка выступала в парном катании с Федором Климовым, а затем с Андреем Новоселовым. Столбова в паре с Климовым выиграла золото Сочи-2014 в командном турнире и серебро в паре, также дуэт завоевывал серебро чемпионата мира, выигрывал «Гран-при"-2015/16, на чемпионате Европы трижды брал серебро и один раз — бронзу, а также три раза побеждал на чемпионате России.