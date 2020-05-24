Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала переход фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.

— У Тутберидзе есть помощники — очень сильные тренеры, которые находятся в ее тени. Это и есть ее секрет успеха: ее свита. А она более медийное лицо, которое отбирает, выбирает, — приводит слова Весниной РИА «Новости» со ссылкой на прямой эфир в аккаунте журналистки Марии Командной в Instagram. — Думаю, что у Плющенко тренировочный процесс будет построен схожим образом, он будет окружать себя такими людьми. Наверняка он постарается создать для Трусовой наиболее комфортные условия: найдет ей самых лучших специалистов. В этом переходе нет никакого драматизма. Саша такая талантливая девочка, что испортить ее и загубить ее карьеру, это надо еще постараться.

Я понимаю Трусову. Карьера спортсмена — это его решения, его жизнь. Если ей кажется, что с новым тренером у нее будет лучше результат, ей комфортнее, ей хочется что-то поменять, то пусть так и поступает. В теннисе игроки тоже переходят к одному тренеру, возвращаются, снова уходят — и нет никакого скандала. А в фигурном катании это всегда какое-то предательство.