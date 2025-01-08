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Сегодня, 18:25

Каратынян заменит Лазарева на Российско-китайских играх

Сергей Ярошенко
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Фигурист Эдуард Карартынян выступит на Российско-китайских зимних молодежных играх вместо Льва Лазарева, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

Ранее стало известно, что Лазарев, который был включен в состав сборной для участия в Российско-китайских играх, пропустит турнир из-за болезни.

Также от России на соревнованиях выступят Вадим Воронов и Никита Сарновский.

Российско-Китайские молодежные игры пройдут в Южно-Сахалинске с 8 по 14 января. Программа турнира включает состязания по девяти олимпийским видам спорта: прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, сноуборд, фристайл, горнолыжный спорт, керлинг, шорт-трек, фигурное катание и лыжные гонки.

Источник: Официальный сайтФедерации фигурного катания на коньках России
Фигурное катание
Лев Лазарев
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