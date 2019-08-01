Капризов и Погорилая в восторге от Сотниковой в купальнике

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова в своем Instagram поделилась фотографией в купальнике, после которой ее завалили восторженными комментариями.

- Тебя не узнать, - написал Сотниковой обладатель Кубка Гагарина в составе хоккейного ЦСКА, лучший снайпер регулярного чемпионата КХЛ, нападающий Кирилл Капризов.

- Шикарная фигура, - вторила ему вице-чемпионка Европы-2017 Анна Погорилая.

Сотникова также является четырехкратной чемпионкой России (2009, 2011, 2012, 2014) и двукратной вице-чемпионкой Европы (2013, 2014). В последний раз выступала в официальных соревнованиях в сезоне 2015/16, однако о завершении карьеры официально не объявляла.