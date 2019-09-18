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Канышева отсутствует в списках участниц юниорских этапов «Гран-при»

10:02
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Бронзовый призер юниорского Финала «Гран-при"-2019/20, 14-летняя Алена Канышева, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, отсутствует в числе участниц юниорских этапов «Гран-при» на сайте ISU.

Вместо Канышевой на седьмом этапе «Гран-при» выступит воспитанница Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой 14-летняя Анна Фролова. Он пройдет со 2 по 5 октября в итальянской Энье.

Пока в финал серии отобралась только 13-летняя Камила Валиева, одержав победы на двух этапах.

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