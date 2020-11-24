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Канделаки рассказала, почему «Ледниковый период» показывает «Первый канал», а не «Матч ТВ»

10:41
Алексей Ягудин и Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Ягудин и Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила, почему шоу «Ледниковый период» производит «Первый канал».

— Стоимость даже одного эпизода «Ледникового периода» для «Матча» — непозволительная роскошь, — приводит Sport24 слова Канделаки. — Потому что минута рекламы на «Первом» и на «Матч ТВ» — это две разные вещи. «Первый» может не учитывать консервативность спортивной аудитории и давать абсолютно другой маркетинг этому жанру. Мы сравниваем две абсолютно несравнимые вещи. Но как генпродюсер я за то, чтобы скрещивать жанры. Мне это нравится.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2020-11-24-tina-kandelaki-intervyu-ukhodit-li-s-match-tv-pokaz-rpl-i-el-klasiko-lednikovyy-period

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