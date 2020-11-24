Канделаки рассказала, почему «Ледниковый период» показывает «Первый канал», а не «Матч ТВ»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила, почему шоу «Ледниковый период» производит «Первый канал».

— Стоимость даже одного эпизода «Ледникового периода» для «Матча» — непозволительная роскошь, — приводит Sport24 слова Канделаки. — Потому что минута рекламы на «Первом» и на «Матч ТВ» — это две разные вещи. «Первый» может не учитывать консервативность спортивной аудитории и давать абсолютно другой маркетинг этому жанру. Мы сравниваем две абсолютно несравнимые вещи. Но как генпродюсер я за то, чтобы скрещивать жанры. Мне это нравится.