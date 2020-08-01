Канделаки прокомментировала переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением об уходе Алены Косторной от Этери Тутберидзе. Чемпионка Европы-2020 будет заниматься в академии Евгения Плющенко.

— Второй громкий трансфер в фигурном катании — чемпионка Европы Алёна Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, — написала у себя в Telegram-канале Канделаки. — Я, конечно, прочитала уже множество комментариев и слухов об этом переходе, но мне кажется, как и в случае с Александрой Трусовой, здесь можно сделать один важный вывод: топовые фигуристки стали заранее задумываться о том, как они видят свою карьеру за пределами Олимпиад и других международных соревнований. Вряд ли их можно за это винить.