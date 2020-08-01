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Канделаки прокомментировала переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко

12:35
Тина Канделаки. Фото Instagram
Тина Канделаки. Фото Instagram
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением об уходе Алены Косторной от Этери Тутберидзе. Чемпионка Европы-2020 будет заниматься в академии Евгения Плющенко.

— Второй громкий трансфер в фигурном катании — чемпионка Европы Алёна Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, — написала у себя в Telegram-канале Канделаки. — Я, конечно, прочитала уже множество комментариев и слухов об этом переходе, но мне кажется, как и в случае с Александрой Трусовой, здесь можно сделать один важный вывод: топовые фигуристки стали заранее задумываться о том, как они видят свою карьеру за пределами Олимпиад и других международных соревнований. Вряд ли их можно за это винить.

Дополнительная информация:

https://t.me/tikandelaki/5804

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