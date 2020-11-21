ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Канделаки — о сорванной короткой программе Трусовой: «Плющенко придется сделать акцент на психологии»

21:15
Тина Канделаки. Фото Алексей Иванов.
Тина Канделаки. Фото Алексей Иванов.
Теги:

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки оценил короткую программу, которая Александра Трусова показала на этапе «Гран-при» в Москве.

«Любой тренер — отчасти психолог. Но после сегодняшних четырех падений Саши Трусовой в произвольной программе Жене Плющенко придется сделать акцент именно на психологии.

Ну а Саше я желаю забыть поскорее свой прокат (за исключением обязательных выводов из ошибок, конечно) и в обязательном порядке отключить интернет.

Наши болельщики лучше всех умеют быть беспощадными», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир