Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки оценил короткую программу, которая Александра Трусова показала на этапе «Гран-при» в Москве.

«Любой тренер — отчасти психолог. Но после сегодняшних четырех падений Саши Трусовой в произвольной программе Жене Плющенко придется сделать акцент именно на психологии.

Ну а Саше я желаю забыть поскорее свой прокат (за исключением обязательных выводов из ошибок, конечно) и в обязательном порядке отключить интернет.

Наши болельщики лучше всех умеют быть беспощадными», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.