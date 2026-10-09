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Канадский тренер Орсер заявил, что поддерживает связь с Медведевой

Канадский тренер Орсер заявил, что поддерживает связь с Медведевой

Сергей Ярошенко

Канадский тренер по фигурному катанию Брайан Орсер заявил, что продолжает поддерживать связь с российской фигуристкой Евгенией Медведевой.

«В ковид многие спортсмены поехали домой. Мы начали все перестраивать с маленькими фигуристами, я счастлив работать с юниорами, которые есть сейчас. Касаемо моих прошлых учеников — я до сих пор на связи с Юдзуру Ханю, по большей части по телефону, также я иногда на связи с Евгенией Медведевой», — цитирует Орсера ТАСС.

Под руководством Орсера Медведева завоевала бронзовую медаль чемпионата мира. При этом фигуристка ни разу не смогла квалифицироваться в финал серии Гран-при, а ее лучшим результатом на чемпионате России стало седьмое место в сезоне-2018/19.

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Источник: ТАСС
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Евгения Медведева
Фигурное катание
Брайан Орсер
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