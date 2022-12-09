Канадская пара Гиллес и Пуарье выиграла ритм-танец в финале «Гран-при»
Канадская пара Пайпер Гиллес и Поль Пуарье лидирует после ритм-танца в финале «Гран-при», который проходит в Турине (Италия). Спортсмены набрали 85.93 балла.
Второе место заняли американцы Мэдисон Чок/Эван Бейтс — 85,49 балла, третье — итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри — 84.55 балла.
Финал «Гран-при» ISU-2022/23
Турин, Италия.
Танцы на льду.
Ритм-танец
1. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 85,93
2. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 85,49
3.Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 84,55
4. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Серенсен — 83,16.
5. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 80,75.
6. Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бейкер (США) — 79,50.
Танцевальные пары выступят с произвольным танцем в субботу, 10 декабря.
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