Канадская пара Гиллес и Пуарье выиграла ритм-танец в финале «Гран-при»

Канадская пара Пайпер Гиллес и Поль Пуарье лидирует после ритм-танца в финале «Гран-при», который проходит в Турине (Италия). Спортсмены набрали 85.93 балла.

Второе место заняли американцы Мэдисон Чок/Эван Бейтс — 85,49 балла, третье — итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри — 84.55 балла.

Финал «Гран-при» ISU-2022/23

Турин, Италия.

Танцы на льду.

Ритм-танец

1. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 85,93

2. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 85,49

3.Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 84,55

4. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Серенсен — 83,16.

5. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 80,75.

6. Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бейкер (США) — 79,50.

Танцевальные пары выступят с произвольным танцем в субботу, 10 декабря.