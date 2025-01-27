Канадская фигуристка Дюамель заявила, что не знает Петросян

Олимпийская чемпионка, канадская фигуристка Меган Дюамель рассказала о двукратной чемпионке России Аделии Петросян.

— Лидером российского женского одиночного катания является Аделия Петросян. В России ее называют звездой мирового масштаба. Как вы оцените перспективы Петросян, если видели ее катание?

— Я не знаю, кто такая Аделия Петросян, так как уже несколько лет не слежу за российским фигурным катанием, — сказала Дюамель «ВсеПроСпорт».

17-летняя Петросян дважды подряд выиграла чемпионат России, но не выступала на международных стартах из-за отстранения российских фигуристов.