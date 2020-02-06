Канадцы Мур-Тауэрс/Маринаро лидируют после короткой программы на чемпионате четырех континентов

Канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро занимают первое место в турнире спортивных пар на чемпионате четырех континетов, набрав 76,36 балла. Китайцы Чэн Пэн и Ян Цзинь с 75,96 балла расположились на второй позиции, а действующие чемпионы мира Вэньцзинь Суй и Цун Хань — третьи с 73,17 балла.

Произвольную програму на турнире спортивные пары представят 8 февраля, начиная с 11.15 по московскому времени.