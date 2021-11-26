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Камиле Валиевой принадлежат все три мировых рекорда в женском фигурном катании

21:36
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Российская фигуристка Камила Валиева на данный момент является обладательницей всех трех мировых рекорда в женском фигурном катании.

Сегодня, 26 ноября, на «Гран-при» в Сочи 15-летняя спортсменка установила рекорд в короткой программе, набрав 87,42 балла.

В октябре, на «Гран-при» в Канаде, Валиева стала рекордсменкой в одиночном катании по сумме двух программ — 265,08 балла, и в произвольной — 180,89.

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Анна Горшкова все материалы автора
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