Россиянка Камила Валиева стала лучшей в произвольной программе и победила на юниорском чемпионате мира в Таллине.

За свой произвольный прокат она получила 152,38 балла. По сумме двух программ она набрала 227,30.

Второе место на ЮЧМ заняла ее соотечественница Дарья Усачева. Замкнула тройку американка Алиса Лью.

Таллин (Эстония)

Юниорский чемпионат мира

Женщины

Произвольная программа

1. Камила Валиева (Россия) — 152,38

2. Дарья Усачева (Россия) — 139,29

3. Алиса Лью (США) — 137,31

4. Майя Хромых (Россия) — 131,46

5. Ви Се Йон (Корея) — 127,85

6. Ли Хэ Ин (Корея) — 123,93

Итог

1. Камила Валиева (Россия) — 227,30

2. Дарья Усачева (Россия) — 207,74

3. Алиса Лью (США) — 204,83

4. Майя Хромых (Россия) — 198,24

5. Ли Хэ Ин (Корея) — 194,01

6. Ви Се Йон (Корея) — 193,30