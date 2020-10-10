Камила Валиева: «Старалась не думать, что это мой первый взрослый турнир»

Камила Валиева после победы в короткой программе на этапе Кубка России отметила, что старалась не думать о статусе турнира. Для фигуристки выступление стало полноценным дебютом на взрослых соревнованиях.

— Выступление на этом этапе Кубка России — для меня это, можно сказать, дебют на взрослых соревнованиях, — цитирует официальный сайт ФФККР Валиеву. — Но мне помогло то, что я уже выступала здесь на открытых контрольных прокатах, на этом льду. Так что собралась. Если честно, старалась не думать, что это мой первый взрослый турнир. Сосредоточилась на своем прокате.

После открытых контрольных прокатов мы работали с тренерами в привычном режиме, оттачивали программу. Моя задача сейчас была выйти и показать чистый прокат с теми элементами, которые умеешь.

Короткая программа у меня новая. Можно сказать, что по сравнению с контрольными прокатами я уже больше чувствую ее. Программа про птицу, которая в клетке, мечется, хочет вырваться на свободу, чтобы парить, летать и, в конце концов, ей это удается. Вот это я и стараюсь показать. Поэтому и костюм такой, подобраны цвета — белый, небесно-голубой... Когда я в первый раз увидела платье, мне оно очень понравилось, оно было настолько красивым! А когда костюм нравится, это добавляет эмоций и уверенности.

Но дело не только в костюме, перед стартом ты должен быть уверен в себе. А уверенность дает работа на тренировках. К этому старту я была готова, каждый день мы оттачивали программу, прыжки, катали ее целиком. Так что прокатом я довольна. Но, как я всегда говорю, есть к чему стремиться, над чем работать, -- прокомментировала Камила.