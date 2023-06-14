Камила Валиева сообщила, что сдала ЕГЭ по математике на пятерку

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что сдала ЕГЭ по базовой математике на пятерку.

«Математика сдана!» — написала 17-летняя Валиева у себя в Telegram-канале, приложив скриншот с оценкой за экзамен.

Экзамен по базовой математике оценивается по пятибалльной шкале, для того чтобы получить высшую оценку, нужно правильно выполнить как минимум 17 заданий из 21.

Камила Валиева — олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, также она является чемпионкой Европы, победителем Кубка России и двукратным серебряным призером чемпионата страны.

В сезоне-2022/23 спортсменка выиграла чемпионат России по прыжкам и заняла второе место в финале «Гран-при России».