Камила Валиева сообщила, что сдала ЕГЭ по математике на пятерку
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что сдала ЕГЭ по базовой математике на пятерку.
«Математика сдана!» — написала 17-летняя Валиева у себя в Telegram-канале, приложив скриншот с оценкой за экзамен.
Экзамен по базовой математике оценивается по пятибалльной шкале, для того чтобы получить высшую оценку, нужно правильно выполнить как минимум 17 заданий из 21.
Камила Валиева — олимпийская чемпионка в командных соревнованиях, также она является чемпионкой Европы, победителем Кубка России и двукратным серебряным призером чемпионата страны.
В сезоне-2022/23 спортсменка выиграла чемпионат России по прыжкам и заняла второе место в финале «Гран-при России».
Новости