Камила Валиева: «Сейчас с тройными прыжками уже ничего не выиграешь»

Российская фигуристка Камила Валиева, ставшая победительницей юниорского Финала «Гран-при», отметила что в группе Этери Тутберидзе девушек на освоение четверных прыжков вдохновила Александра Трусова.

— Мы начали делать четверные прыжки, потому что их начала делать Александра Трусова, потом Анна Щербакова, и, чтобы не отставать, тоже пришлось учить их, — сказала Валиева. — Иначе сейчас, мне кажется, если все будут чисто катать, просто с тройными уже ничего не выиграешь. (Екатерина Беспалова)

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции