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Камила Валиева: «Самый влиятельный человек для меня, наверное, я сама»

Валиева призналась, что является самым влиятельным человеком для себя
16:14
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что для себя она является самым влиятельным человеком.

— Кто для тебя самый влиятельный человек?

— Наверное, я сама, потому что если я сама себя настрою правильно, то дальше никто не сможет меня сбить или как-то перенастроить. Поэтому, я считаю, все-таки я сама.

На «Гран-при» в Сочи 15-летняя Валиева обновила три предыдущих мировых рекорда: за короткую, произвольную и по сумме программ.

Спортсменка квалифицировалась в финал серии «Гран-при», который должен был пройти в декабре в Японии, но был отменен.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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