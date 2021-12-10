Камила Валиева: «Самый влиятельный человек для меня, наверное, я сама»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что для себя она является самым влиятельным человеком.

— Кто для тебя самый влиятельный человек?

— Наверное, я сама, потому что если я сама себя настрою правильно, то дальше никто не сможет меня сбить или как-то перенастроить. Поэтому, я считаю, все-таки я сама.

На «Гран-при» в Сочи 15-летняя Валиева обновила три предыдущих мировых рекорда: за короткую, произвольную и по сумме программ.

Спортсменка квалифицировалась в финал серии «Гран-при», который должен был пройти в декабре в Японии, но был отменен.