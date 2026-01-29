Валиева: «В этом сезоне я даже не соревнуюсь, а хочу сделать для себя максимум»

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала свои ожидания от участия в чемпионате России по прыжкам. Этот турнир станет для нее первым после окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«В этом сезоне я даже не соревнуюсь, а хочу сделать для себя максимум. Это все, что меня волнует в данный период моей жизни», — сказала Валиева в видеосюжете, опубликованном в Telegram-канале Первого канала.

Она выступит как в личном зачете, так и в дуэте с Марком Кондратюком. Валиева также рассказала о своей готовности к элементам.

«Честно скажу, (в подготовке) для себя я, наверное, превзошла свои ожидания, потому что думала, что (каскад) «три-три» я соберу не скоро. Но нормально, потихонечку работаем, потихонечку собираемся. Не говорю, что это будет моя топ-форма на чемпионате России. Просто выйти, попрыгать на публике, почувствовать лед. Все здорово, все супер! Для меня каждый элемент... Там нет надежности (смеется). Это же правда, что вы хотели после двух лет (отсутствия на турнирах). С хорошим настроением, каждый элемент как риск или каждый элемент как надежность», — добавила она.

Чемпионат России по прыжкам состоится с 31 января по 1 февраля, а Кубок Первого канала — с 18 по 23 марта.

25 декабря истек четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. В начале ноября фигуристка приступила к тренировкам в группе Светланы Соколовской на «Навка Арене». До отстранения спортсменка тренировалась у Этери Тутберидзе.