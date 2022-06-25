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Сегодня, 16:20

Камила Валиева рассказала о ходе подготовки к новому сезону

Иван Шитик
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Камила Валиева рассказала о планах по подготовке к новому сезону.

«Планы такие же, как и всегда: ходить на старты, хорошо катать программы, радовать себя, зрителей, тренеров и судей новыми программами. Уже вышли на лед, потихоньку восстанавливаемся. Я уже восстановила все каскады, начинаю восстанавливать четверные прыжки.

Немного было сложно, но сейчас уже чуть больше двух недель сборы, поэтому более или менее в форме. Совсем скоро будут новости о новых программах. Ждите, смотрите в социальных сетях», — цитирует Валиеву «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что Валиева примет участие в главной роли в ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», которое продлится до 30 сентября.

Валиева, которой в апреле исполнилось 16 лет, является олимпийской чемпионкой Игр-2022 в командном соревновании.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4736755-kamila-valieva-rasskazala-o-podgotovke-k-novomu-sezonu.html
Камила Валиева
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