Камила Валиева поздравила Этери Тутберидзе с 48-летием

Российская фигуристка Камила Валиева поздравила тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе с днем рождения. 24 февраля ей исполнилось 48 лет.

«Этери Георгиевна, с днем рождения!» — написала Валиева в сторис Instagram.

Сторис Камилы Валиевой. Фото Instagram

За свою карьеру Тутберидзе подготовила олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову, Камилу Валиеву, Анну Щербакову, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, вице-чемпионку Олимпийских игр Александру Трусову, серебряных призеров Игр Евгению Тарасову/Владимира Морозова и других.