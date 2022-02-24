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Сегодня, 20:10

Камила Валиева поздравила Этери Тутберидзе с 48-летием

Екатерина Савостина
Корреспондент
Сторис Камилы Валиевой.
Фото Instagram

Российская фигуристка Камила Валиева поздравила тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе с днем рождения. 24 февраля ей исполнилось 48 лет.

«Этери Георгиевна, с днем рождения!» — написала Валиева в сторис Instagram.

Сторис Камилы Валиевой. Фото Instagram
Сторис Камилы Валиевой.
Фото Instagram

За свою карьеру Тутберидзе подготовила олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову, Камилу Валиеву, Анну Щербакову, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, вице-чемпионку Олимпийских игр Александру Трусову, серебряных призеров Игр Евгению Тарасову/Владимира Морозова и других.

Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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