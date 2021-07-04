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Камила Валиева показала растяжку: «Тянусь к победе на льду!»

10:07
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Камила Валиева в своем Instagram выложила новый пост.

Девушка опубликовала видео, в котором видна растяжка фигуристки.

«Тянусь к победе на льду! Тянусь до и после тренировки на коврике», — написала Валиева.

15-летняя Валиева — чемпионка мира среди юниоров 2020, победительница финала Гран-при по фигурному катанию среди юниорок-2019/20, серебряный призер чемпионата России (2021).

В минувшем сезоне фигуристка заняла второе место на чемпионате России и победила в финале Кубка России.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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