Камила Валиева показала растяжку: «Тянусь к победе на льду!»
10:07
Российская фигуристка Камила Валиева в своем Instagram выложила новый пост.
Девушка опубликовала видео, в котором видна растяжка фигуристки.
«Тянусь к победе на льду! Тянусь до и после тренировки на коврике», — написала Валиева.
15-летняя Валиева — чемпионка мира среди юниоров 2020, победительница финала Гран-при по фигурному катанию среди юниорок-2019/20, серебряный призер чемпионата России (2021).
В минувшем сезоне фигуристка заняла второе место на чемпионате России и победила в финале Кубка России.
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