Камила Валиева поделились необычными фото с приема в Кремле
Российская фигуристка Камила Валиева в своем Telegram-канале выложила фотографии с приема в Кремле.
26 апреля в Кремле прошла церемония вручения госнаград победителям и призерам Олимпиады в Пекине, а также победителям и призерам Игр «Мы вместе. Спорт».
16-летняя Валиева на Олимпиаде в Пекине выиграла золотую медаль в командном турнире. В мужском одиночном катании команду представлял Марк Кондратюк, в женском — Валиева, в соревнованиях спортивных пар — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальных дуэтов — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
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