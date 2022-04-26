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26 апреля, 17:20

Камила Валиева поделились необычными фото с приема в Кремле

Анна Горшкова
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Кристина Кормилицына, Известия

Российская фигуристка Камила Валиева в своем Telegram-канале выложила фотографии с приема в Кремле.

26 апреля в Кремле прошла церемония вручения госнаград победителям и призерам Олимпиады в Пекине, а также победителям и призерам Игр «Мы вместе. Спорт».

16-летняя Валиева на Олимпиаде в Пекине выиграла золотую медаль в командном турнире. В мужском одиночном катании команду представлял Марк Кондратюк, в женском — Валиева, в соревнованиях спортивных пар — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальных дуэтов — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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