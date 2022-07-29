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Сегодня, 19:43

Камила Валиева поделилась впечатлениями от мастер-класса по керлингу

Виктория Кравченко
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Камила Валиева.
Фото Telegram

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что думает о мастер-классе по керлингу. Занятия для нее провела двукратная чемпионка Европы по керлингу Анна Сидорова. В мастер-классе также участвовала фигуристка Александра Трусова.

«Очень крутые эмоции остались. Сначала думала, что это намного проще, но... Думала, что нужно кидать ровно по прямой. Оказалось, это не так. Но очень круто, мне очень понравилось. Я обязательно еще раз приду», — цитирует Валиеву Первый канал.

«Побывали на керлинге. Спасибо большое Анне Сидоровой за приглашение», — написала Валиева в своем Telegram-канале.

Фигурное катание
Камила Валиева
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