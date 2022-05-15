Камила Валиева опубликовала нарезку запоминающихся моментов из отпуска

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в социальных сетях видео запоминающихся моментов из отпуска. Спортсменка посетила три страны.

«Немного впечатлений из Египта. Погружения с аквалангом, классные аттракционы и сафари на квадроциклах. А еще, конечно, комфортный отель, теплое море, удобный пляж, вкусная еда. В общем, было здорово!» — подписала видео Валиева в своем Telegram-канале.

Первую часть отпуска Валиева провела в Дубае вместе с Александрой Трусовой и Марком Кондратюком, после чего отправилась в Грузию, а потом в Египет.