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Сегодня, 13:49

Камила Валиева опубликовала нарезку запоминающихся моментов из отпуска

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в социальных сетях видео запоминающихся моментов из отпуска. Спортсменка посетила три страны.

«Немного впечатлений из Египта. Погружения с аквалангом, классные аттракционы и сафари на квадроциклах. А еще, конечно, комфортный отель, теплое море, удобный пляж, вкусная еда. В общем, было здорово!» — подписала видео Валиева в своем Telegram-канале.

Первую часть отпуска Валиева провела в Дубае вместе с Александрой Трусовой и Марком Кондратюком, после чего отправилась в Грузию, а потом в Египет.

Камила Валиева — олимпийская чемпионка Игр-2022 в Пекине (Китай) в командных соревнованиях.

Фигурное катание
Камила Валиева
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