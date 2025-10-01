Камила Валиева может вернуться в спорт по окончании дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева намерена возобновить спортивную карьеру по окончании срока отстранения 25 декабря, сообщают два источника «СЭ», знакомые с ситуацией.

Предполагается, что Валиева может начать тренироваться в академии «Наши надежды» Татьяны Навки, в группе Светланы Соколовской. Именно в шоу Навки участвует Валиева.

На последних шоу 19-летняя фигуристка прыгала двойной аксель и каскад из тройных тулупов. Ближайшие полноценные соревнования в ее календаре в случае возвращения состоятся лишь осенью 2026 года — во второй части сезона она может поучаствовать разве что в командном Кубке Первого канала или турнире шоу-программ «Русский вызов».

29 января 2024 года CAS объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчет срока отстранения ведется с 25 декабря 2021 года. Результаты спортсменки начиная с этой даты аннулированы. Фигуристка лишилась золотых медалей чемпионатов Европы и России.

В октябре 2024 года Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Валиевой. Суд также обязал спортсменку возместить расходы Международному союзу конькобежцев (ISU) и ВАДА. Размер компенсации составил 8 тысяч швейцарских франков.