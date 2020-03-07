Российская фигуристка Камила Валиева после победы на чемпионате мира среди юниоров отметила, что побеждать на всех стартах в сезоне очень приятно.

— Конечно, приятно победить, но ощущения пока непонятные, — сказала 13-летняя Валиева. — Рада, что собралась на второй четверной тулуп, поскольку на первом была помарка. Рада, что занимала первые места на всех стартах, в которых участвовала. С утра думала о программе, прыжках, волновалась.

Старалась думать о приятном, чтобы не волноваться. Мечта? Как и у каждого спортсмена стать олимпийской чемпионкой. (Екатерина Беспалова)