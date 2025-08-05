Валиева — о гибели Гришина: «Шок, боль и скорбь»

Российская фигуристка Камила Валиева отреагировала на гибель комментатора Александра Гришина.

О смерти журналиста 5 августа сообщила его супруга. Ему было 47 лет.

«Шок, боль и скорбь. Фигурное катание сегодня замолчало. Не стало Александра Гришина. Безвременно ушел из жизни светлый, добрый, бесконечно позитивный человек. Человек, голос которого так долго сопровождал наши выступления, ободрял, помогал, неизменно поддерживал. Человек, под добрым взглядом которого мне посчастливилось выступать. Человек, которого я буду помнить всегда. Сил родным и близким. Светлая память», — написала Валиева в Telegram-канале.

Гришин начал карьеру на телевидении в 2002 году и трудился на каналах «7ТВ», «Спорт» (Россия-2), «Матч ТВ» и Первом канале. 47-летний Гришин комментировал фигурное катание, работал на нескольких Олимпиадах, а также на чемпионатах мира и Европы по футболу.