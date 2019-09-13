Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что она с осторожностью выступала в короткой программе на этапе юниорского «Гран-при» в Челябинске.

Четвертый этап юниорской серии Гран-при проходит 12-14 сентября в челябинском ледовом дворце «Трактор». В пятницу 13-летняя Валиева получила 73,56 балла по итогам короткой программы.

— Когда делала прыжок, на выезде слышала очень много аплодисментов, но не слышала музыку. Даже чуть замялась. Думаю: «А где музыка-то!» — цитирует «РИА Новости» Валиеву. — В принципе я довольна, как сегодня собралась на прокат, завтра постараюсь тоже сделать все хорошо. Я всегда на соревнованиях думаю не о соперниках, а о своих программах, как сделать лучше, чем на прошлом старте.

Главный мой соперник — это я сама на данный момент. Но вообще я хотела бы поувереннее кататься, потому что сегодня я немного осторожничала.

Первый старт всегда очень волнительный, но сейчас я привыкла. А тот факт, что я выступаю в России, меня успокаивает.