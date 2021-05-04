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Калгари примет юниорский чемпионат мира по фигурному катанию 2023 года

18:14
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Канадский город Калгари был выбран местом проведения чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров 2023 года.

«Калгари не новичок в проведении успешных мероприятий, и мы уверены, что этот чемпионат не станет исключением. Очень рады приветствовать будущих звезд фигурного катания в 2023 году», - приводит TSN слова генерального директора Skate Canada Дебры Армстронг.

Канада пять раз принимала чемпионаты мира среди юниоров. В 2020 году в Монреале должен был пройти чемпионат мира по фигурному катанию среди взрослых, но он был отменен из-за пандемии коронавируса.

Юниорский чемпионат мира 2023 года должен пройти с 27 февраля по 5 марта на ледовой арене в Олимпийском парке Канады.

Дополнительная информация:

https://www.tsn.ca/calgary-chosen-as-host-of-2023-world-junior-figure-skating-championships-1.1634329

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