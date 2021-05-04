Калгари примет юниорский чемпионат мира по фигурному катанию 2023 года

Канадский город Калгари был выбран местом проведения чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров 2023 года.

«Калгари не новичок в проведении успешных мероприятий, и мы уверены, что этот чемпионат не станет исключением. Очень рады приветствовать будущих звезд фигурного катания в 2023 году», - приводит TSN слова генерального директора Skate Canada Дебры Армстронг.

Канада пять раз принимала чемпионаты мира среди юниоров. В 2020 году в Монреале должен был пройти чемпионат мира по фигурному катанию среди взрослых, но он был отменен из-за пандемии коронавируса.

Юниорский чемпионат мира 2023 года должен пройти с 27 февраля по 5 марта на ледовой арене в Олимпийском парке Канады.