"Какие люди!" Ковтун позирует вместе с Сотниковой

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун поделился фотографией с олимпийской чемпионкой Аделиной Сотниковой. На снимке они оба позируют в коньках на катке.

– Какие люди, без охраны, – написал Ковтун в своем Инстаграме.

Напомним, что ранее Сотникова тренировалась у Елены Буяновой, которая в настоящее время является тренером Ковтуна.

В текущем сезоне Ковтун выиграл чемпионат России, но провалился на чемпионате Европы и занял лишь 14-е место. Затем фигурист стал вторым на Универсиаде в Красноярске. Спортсмен включен в состав сборной России на чемпионат мира в японском Сайтаме, но он снялся с турнира по медицинским показаниям.

Сотникова за предыдущие два года не выступила ни на одном соревновании. Она делает лишь коммерческие показательные выступления. Ранее спортсменка говорила о возможном возвращении к соревновательной карьере.