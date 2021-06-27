«Какая красивая пара!» Дочь Тутберидзе опубликовала фото с партнером

Российская фигуристка Диана Дэвис в Instagram опубликовала фото со своим партнером Глебом Смолкиным. Они вместе выступают в танцах на льду и состоят в отношениях.

Подписчикам страницы спортсменки понравились фото. «Диана, вы такая красивая пара на льду и вне его — молодые, целеустремленные. И как хорошо, что вы являетесь мотиваторами друг для друга для достижения поставленных целей в спорте», — говорится в одном из комментариев.

Также пользователи оставили много других комментариев:

Tatianagustav: «Красивыеееееее!!! Люблю!!!»

katiaguliaikina2262: «Как круто»

daa.shkaaaaa: «Какие красивые»

grigoryan5828: «Круто. Удачи в новом сезоне, очень за вас болеем».

adore.moscow: «Какая вы красивая пара. Глаз не оторвать!»

18-летняя Диана Дэвис — дочь известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.