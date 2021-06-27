«Какая красивая пара!» Дочь Тутберидзе опубликовала фото с партнером
Российская фигуристка Диана Дэвис в Instagram опубликовала фото со своим партнером Глебом Смолкиным. Они вместе выступают в танцах на льду и состоят в отношениях.
Подписчикам страницы спортсменки понравились фото. «Диана, вы такая красивая пара на льду и вне его — молодые, целеустремленные. И как хорошо, что вы являетесь мотиваторами друг для друга для достижения поставленных целей в спорте», — говорится в одном из комментариев.
Также пользователи оставили много других комментариев:
Tatianagustav: «Красивыеееееее!!! Люблю!!!»
katiaguliaikina2262: «Как круто»
daa.shkaaaaa: «Какие красивые»
grigoryan5828: «Круто. Удачи в новом сезоне, очень за вас болеем».
adore.moscow: «Какая вы красивая пара. Глаз не оторвать!»
18-летняя Диана Дэвис — дочь известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
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