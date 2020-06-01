«Какая девушка или женщина ответит?» Трусова отказалась говорить о своем весе

Российская фигуристка Александра Трусова в Instagram-эфире Adidas Russia рассказала о своих антропометрических данных. В частности, спортсменка отказалась называть свой вес.

— Мой рост и вес? Свой вес я никогда не скажу, наверное. Какая девушка или женщина ответит на этот вопрос? Насчет роста — я давно не мерялась. Но в конце сезона было 157. Сейчас наверняка больше, я чувствую, что подросла. (Дмитрий Кузнецов) —