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«Какая девушка или женщина ответит?» Трусова отказалась говорить о своем весе

19:41
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Александра Трусова в Instagram-эфире Adidas Russia рассказала о своих антропометрических данных. В частности, спортсменка отказалась называть свой вес.

— Мой рост и вес? Свой вес я никогда не скажу, наверное. Какая девушка или женщина ответит на этот вопрос? Насчет роста — я давно не мерялась. Но в конце сезона было 157. Сейчас наверняка больше, я чувствую, что подросла. (Дмитрий Кузнецов) —

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