«Какая Алина лапуля». Пользователей поразило видео домашних тренировок Загитовой

Поклонники восторженно встретили видео домашних тренировок олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

mivs19: Она в конце первого видео послала воздушный поцелуй. Ну что за замечательная зайчатина!

nafset_tlekhurai: Алиночка, какая же ты добрая и милая девочка! Крепкого тебе здоровья и потрясающих успехов во всем! Я тебя обожаю!

nataiva1975: Красавица! Очень серьезно подходит к любому хорошему делу! Алина успехов тебе во всем!

therussianinthekitchen: Алина — прелесть! Без лишней болтовни, сразу к делу. Все упражнения очень хорошие и эффективные. Обожаю Алину, такая естественная и искренняя...

raisaviazmitinova: Как приятно видеть Алиночку всегда! И здорово, что у нее есть просторная и красивая квартира, которую она сама заработала. Умница и красавица.

Загитова также является чемпионкой мира-2019, чемпионкой Европы и России-2018, победительницей Финала Гран-при-2018/19. В декабре 2019 года 17-летняя фигуристка приостановила спортивную карьеру.

Из-за пандемии коронавируса практически все соревнования и ледовые шоу отменены или перенесены, а спортсмены тренируются дома в условиях самоизоляции.