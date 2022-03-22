Как жить российским фигуристам под санкциями? Live «СЭ»!

22 марта после 15:00 по московскому времени гостьей YouTube-канала «Кваксель» станет фигуристка, тренер и хореограф Бетина Попова. Ведущий эфира — Дмитрий Кузнецов.

Вместе с Бетиной мы обсудим:

— предстоящий Кубок Первого канала, на котором выступят лучшие российские фигуристы;

— стартующий параллельно чемпионат мира, на котором выступят зарубежные звезды;

— будущее российского фигурного катания и наших звезд в условиях отстранения от международных соревнований.

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