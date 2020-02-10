ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Как Загитова бежит к вкусной еде? Показывает сама фигуристка

08:37
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем Instagram опубликовала забавное видео с шоу в Швейцарии.

На нем запечатлен момент, когда олимпийская чемпионка, общаясь с поклонниками, едва не опоздала на общий поклон. — Я бегу домой, когда мама сказала, что есть что-то вкусное, — подписала видео Загитова.

13 декабря 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании. Сейчас фигуристка выступает в 25-м ежегодном шоу Art on Ice, которое проходит в четырех городах Швейцарии: Цюрихе, Лозанне, Базеле и Давосе.

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