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«Как вы меня достали со своими съемками». Гном Гномыч, Рудковская и Плющенко станцевали под «Плачу на техно»

20:25
Евгений Плющенко, Яна Рудковская их сын Александр. Фото instagram.com
Евгений Плющенко, Яна Рудковская их сын Александр. Фото instagram.com
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Известный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовала новое видео в Instagram.

Рудковская вместе с 37-летним Плющенко и сыном Александром, который известен под прозвищем Гном Гномыч, исполнили танец под песню Cream Soda & Хлеб — «Плачу на техно».

В концовке видео Гном Гномыч спускается по лестнице и говорит: «Как вы меня достали со своими съемками!»

«Плачу на техно. Смотрите, а Сане уже нравится сниматься, даже говорит, что достали с улыбкой на лице», — подписала видео Рудковская.

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