Как Туктамышева шла к главной победе в карьере? Вспоминает сама фигуристка

Чемпионка мира-2015 года Елизавета Туктамышева в интервью «СЭ» призналась, что на победном чемпионате мира пять лет назад ей пришлось серьезно понервничать перед произвольной программой.

— Cейчас спустя пять лет, можете сказать, был ли тот чемпионат мира самым сложным по эмоциям в карьере?

— На самом деле бывают старты не очень важные, а тебя вдруг охватывает необъяснимое волнение. Помню, что перед короткой вообще не волновалась, у меня был хороший боевой настрой, а перед произвольной программой, когда я понимала, что вот-вот, очень сильно переживала, боялась допустить ошибку и упустить итоговое первое место. Места себе не находила. Глупость ведь. Я была готова очень хорошо и слава богу, все обошлось. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Туктамышевой — здесь